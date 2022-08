Perfekter EM-Abschluss: Kletter-Star Jakob Schubert holt Kombi-Gold

Jakob Schubert musste bis zum letzten Bewerb warten, ehe er bei der Kletter-EM in München im Rahmen der European Championships doch noch über Edelmetall jubeln durfte. Und das glänzte dann auch gleich in Gold. Nach dem undankbaren vierten Platz im Vorstieg kletterte Schubert im finalen Kombibewerb zum Sieg. Der Tiroler ließ auch den Tschechen Adam Ondra hinter sich. Bronze ging an den Spanier Alberto Gines Lopez.