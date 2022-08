Kletter-Star Jessica Pilz kraxelte zur zweiten EM-Medaille

München erlebt die Premiere des neuen Kombinations-Formats, das 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris zur Anwendung kommt. Vor einem Jahr in Tokio waren die Medaillengewinner noch in der Kombination aus Speed, Bouldern und Lead gekürt worden, künftig wird in der Kombination nur mehr in den Disziplinen Bouldern und Lead geklettert.