Routine schlägt Jugend: Doppel Habesohn/Gardos steht im EM-Finale

Es war ein Duell der Generationen im Doppel-Halbfinale der Männer bei der Tischtennis-EM in München im Rahmen der European Championships. Die österreichischen Routiniers Daniel Habesohn (36) und Robert Gardos (43) hatten es mit dem Brüderpaar Alexis und Felix Lebrun zu tun.

Der eine 18, der andere 15 Jahre jung. Als Gardos 2005 mit Silber seine erste von nun bereits elf EM-Medaillen erspielte, war Felix Lebrun also noch nicht einmal geboren. Und auch, wenn die Jugend stürmisch begann, die Altstars aus Österreich jubelten über einen 3:1-Erfolg und den Finaleinzug. Der Traum vom dritten EM-Titel lebt.

Rückstand gedreht

Der erste Satz lief rasch in die Richtung der beiden Franzosen, nach wenigen Augenblicken stand es 1:9 aus Sicht der Österreicher. Durchgang eins ging dann auch klar mit 11:3 an die Gebrüder Lebrun. Gardos und Habesohn fanden danach aber besser ins Spiel, die jungen Franzosen leisteten sich nun auch Fehler. Die Österreicher arbeiteten sich einen Vorsprung heraus, Satz zwei ging schließlich mit 11:7 an die beiden Routiniers. Ebenso wie Durchgang drei, diesmal mit 11:8.

Mit der 2:1-Satzführung im Rücken fehlte den Österreichern somit nur noch ein Durchgang, um sich den Finaleinzug zu sichern. Und das Duo Habesohn/Gardos marschierte im letzten Satz vorne weg, führte rasch mit 8:1. Ein Vorsprung, den sich die vielfachen EM-Medaillengewinner auch nicht mehr nehmen ließ. Auch, wenn die Franzosen noch einmal herankamen. Bei 8:5 nahmen die Österreicher noch ein Timeout. Drei Punkte trennten sie vom Endspiel. Am Ende hatte man fünf Matchbälle, von denen der zweite genutzt wurde. 11:6 im letzten Satz, 3:1 in Summe. Das Finale wartet noch am Donnerstag-Abend um 18.10 Uhr.