Dadic nach Schock-Aus bei EM: "Habe mir meine Augen rausgeheult"

Die 28-Jährige war dementsprechend am Boden zerstört. "Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Ich habe mir meine Augen rausgeheult", teilte sie ihren Fans auf Instagram mit. Auch Trainer Philipp Unfried war sauer: "Das ist einfach willkürlich. Die Videoqualität ist so schlecht, so eine knappe Entscheidung sieht man auf dem Video nicht. Aus dem Grund einen Athleten zu disqualifizieren, ist aus meiner Sicht keine Regelanwendung, sondern sich hinter einer Regel verstecken und eine willkürliche Entscheidung treffen. Das finde ich überhaupt nicht gut."