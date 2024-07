Schwimmstar Auböck sucht nach Erklärungen für verpasstes Olympia-Finale

Die ersten Bewerbe der österreichischen Schwimmer bei den Olympischen Spielen haben vor allem eines offenbart: dass es bei den Spielen nicht nur auf Technik, Können, auf die Vorbereitung und körperliche Stärke ankommt, sondern auch, dass man all das am "Tag x" abrufen kann.

Felix Auböck ist ein Profi. Er ist routiniert in seinem Sport und schafft es immer wieder, die eigene Leistung zu pushen. So auch in den vergangenen Wochen, als er sich nach dem Europameistertitel in Belgrad in der Südstadt auf die Spiele vorbereitet hat.