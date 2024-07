Olympiasiegerin Kiesenhofer greift in Paris nach einer Medaille

In Tokio 2021 war Anna Kiesenhofer eine der großen Sensationen. Als Nobody fuhr die Niederösterreicherin allen Stars von Beginn an so weit davon, dass alle Favoritinnen auf sie vergessen hatten. Kiesenhofer konnte nicht mehr eingeholt werden und holte die einzige Goldmedaille für Österreich. Am Samstag geht es wieder los, und Anna Kiesenhofer ist ein heißer Tipp. Sie und die WM-Dritte Christina Schweinberger gehen im Einzelzeitfahren auf Spitzenplätze los.

„Es wäre ein Traum, wenn ich auf das Podest kommen würde. Die Voraussetzungen sind sehr gut“, sagte Kiesenhofer und spricht von einer „Bilderbuch-Vorbereitung“ mit Höhentraining und keinerlei gesundheitlichen Problemen.