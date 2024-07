Schwimmstar Auböck: "Ich wusste, ich muss etwas verändern"

Wenn die Eröffnung der Olympischen Spiele am Freitagabend in Paris über die Bühne geht, ist Felix Auböck längst im Wettkampfmodus. Denn Samstagvormittag geht es für ihn gleich ans Eingemachte. Über „seine“ 400 m Kraul , über die er sich kürzlich den Europameistertitel holte, gehört er zum breiten Favoritenkreis.

Um sich perfekt auf die Olympischen Spiele vorzubereiten, zog Auböck im Frühjahr aber wieder nach Österreich zurück. In der Südstadt machte er Fortschritte nach seinen Schulterproblemen bei der WM in Doha und wurde Ende Juni Europameister.

Der 27-Jährige ist längst ein Aushängeschild des österreichischen Schwimmverbandes . Neben seiner Schwimmkarriere hat der bescheidene Niederösterreicher an seiner schulischen und universitären Bildung gearbeitet und ist dafür zuerst nach Amerika und dann nach England gezogen. Zu seiner (sportlichen) Titelsammlung kam so auch der "Master of Science" hinzu.

Felix Auböck: Bei der Weltmeisterschaft im Februar in Doha habe ich nicht so abgeschnitten, wie ich sollte bzw. wollte. Als Achter über 400 m Freistil war ich deutlich über meiner Bestzeit. Ich wusste, wenn ich bei den Olympischen Spielen erfolgreich sein möchte oder wieder anknüpfen will, wo ich schon einmal war, muss ich etwas verändern. Mit Trainer Balasz Fehervari habe ich schon 2020 während der Corona-Lockdowns erfolgreich zusammengearbeitet und war mir sicher, mit ihm klappt das. Er hat ein gutes Auge für meine Schwachstellen und wie ich sie verbessern kann. Es war ein notwendiger Schritt, aber ein schwieriger. Der erste Wettkampf ging komplett in die Hose.

Wie hat es sich dann bei der Europameisterschaft in Belgrad Ende Juni angefühlt? Die Nervosität war ganz schön groß. Es musste einfach klappen – mein letzter Test vor den Olympischen Spielen! Als es dann aufgegangen ist, war die Erleichterung schon sehr, sehr groß. Sie hatten Probleme mit der Schulter. Haben Sie das im Griff? Ja, die Schulter ist sehr gut verheilt. Schmerzen sind manchmal da, aber nicht so, dass es mich beim Training beeinträchtigt. Und beim Wettkampf? Da würde ich es sowieso nicht spüren (lacht).

Sie haben mehrmals Ihren Lebensmittelpunkt Ihrem Trainingsplan angepasst. Warum mussten Sie aus Österreich weggehen? Für mich ist wichtig, dass auch ich als Person mich verändert habe. Als ich damals nach Amerika gegangen bin, war das für mich der richtige Schritt. Ich wollte mit den Besten auf der Welt zusammen trainieren. Ich wollte mit ihnen regelmäßig Wettkämpfe schwimmen, um wirklich zu verstehen, was ich machen muss, um dort oben anzukommen. Als ich nach der Erfahrung in den USA wusste, ich brauche wieder ein Training, das mehr auf mich abgestimmt ist, habe ich wieder den Schritt zurück nach Europa gewagt. Ich sehe es als Stärke an, dass ich immer bereit war, einen Schritt zu machen, der unangenehm ist, um mein Trainingsumfeld zu verändern. Was nicht immer ganz einfach ist, weil man auch Freunde zurücklässt.

Auch jetzt auf dem Weg zurück von England nach Österreich… Jetzt war ich fast zehn Jahre im Ausland und bin als sportliche Person gereift, um zu wissen, was ich brauche. Sie kennen die Trainingsbedingungen in den USA, in England, in Österreich. Was könnte sich Österreich abschauen? Wir haben hier tolle Trainer und unglaublich engagierte Nachwuchscoaches. Aber die Grenzen sind früh gesetzt. Wie viele Schwimmhallen haben wir denn? Es gibt Regionen in Österreich, wo die nächste Halle mit Trainer mehr als zwei Stunden entfernt ist. Damit schließt man viele Kinder aus, die nicht zum Training kommen können. Das ist ein riesiger Unterschied zu Großbritannien. Da hat fast jedes Gymnasium eine Schwimmhalle mit bezahltem Trainer. Das heißt, sie haben einen viel größeren Pool an Schwimmern, aus dem sie dann schöpfen können, wenn es ans Eingemachte geht.

Das eine ist die Infrastruktur, das andere ist der Stellenwert von Sport und die Möglichkeit, vom Sport leben zu können. Man muss vernünftig bleiben und wissen, dass man nicht wegen des Geldes beim Schwimmen ist. Aber natürlich muss das Geld dann auch reichen, dass man sich nicht verschuldet und dass man trotzdem das beste Training haben kann. Allein auf neuesten Stand zu bleiben beim Schwimmen – sei es durch Trainingslager, Technologie, Kameras etc. – kostet eine Menge Geld. Auch wenn in Österreich an der Spitze toll gearbeitet wird, sind wir da noch ein Stückweit weg. Also Badehose und Schwimmbrille sind nicht die einzigen Investitionen, auch nicht im Nachwuchs? Der Zug ist schon lange abgefahren. Ein Krafttrainer, ein Physiotherapeut, das muss nicht alles erst kommen, wenn man 19 oder 20 Jahre alt ist, wenn Probleme auftauchen. Wenn man mit 14, 15 schon einen Zugang zu einem Physiotherapeuten hat, kann man dafür sorgen, dass die Probleme gar nicht erst kommen.

Sport Talk mit Auböck und Uhlir

Sporthilfe: Olympia-Athleten unter die Arme greifen Wie wichtig Vorbilder wie Felix Auböck für den Sport in Österreich sind, weiß Sporthilfe-Geschäftsführer Gernot Uhlir. Die private Initiative unterstützt seit mehr als 50 Jahren Nachwuchs- und Spitzensportler und -sportlerinnen in Österreich vorwiegend in olympischen Sportarten auf ihrem Weg zum Erfolg. Neben direkter finanzieller Unterstützung geht es dabei auch um Vernetzung: „Wir versuchen, unseren Sportlern zu Sponsoren zu verhelfen“, sagt Uhlir. In manchen Sportarten ist das leichter als in anderen. „Da sind natürlich mediale Mechanismen vorhanden“, sagt Uhlir und weist darauf hin, dass gewisse Sportarten einfach mehr Medienpräsenz haben als andere. Und dass Erfolge oft nur kurzfristig zu einer Steigerung des Interesses führen. Das große Highlight für die Sporthilfe ist die Gala im Herbst, bei der sich Jahr für Jahr die Sportelite des Landes trifft und die besten Sportler und Sportlerinnen der Saison geehrt werden. „Wir wünschen uns, dass viele Leute bei der Gala dabei sind, weil der Reinerlös der Ticketkäufe zu 100 Prozent an die Sportler geht“, verspricht Uhlir, der den Interviewtermin mit dem KURIER dafür nutzte, Schwimmstar Felix Auböck zur Sporthilfe-Gala im Herbst einzuladen. „Jeder Euro, der durch Sponsoren einlangt, trägt dazu bei, dass österreichische Medaillen auch in Zukunft möglich sind.“