Alles für Olympia: Schwimmer Auböck kehrt in die Heimat zurück

Es könnte ein gewohntes Bild werden. Felix Auböck, der Paradeschwimmer eines ohnehin gut aufgestellten Teams, könnte einem künftig öfter in Österreich über den Weg laufen bzw. schwimmen. Zum Beispiel dieses Wochenende bei der ATUS Graz Trophy, aber ganz sicher in den nächsten zwölf Wochen in der Südstadt.

Der 27-Jährige, der in England trainierte und dort auch studiert, schlägt eine andere Bahn ein. Diese führt in nicht nur ins „Hotel Mama, wo ich daheim in Bad Vöslau alle Annehmlichkeiten genießen kann“, sondern vor allem in Hinblick auf Olympia in Paris auch sportlich in eine ganz andere Richtung.

Nach Erfolgen (Weltmeister 2021, EM-Silber und EM-Bronze 2022) konnte Auböck seinen Medaillenschatz nicht erweitern, auch nicht über seine Paradedistanz über 400 Meter Kraul. „In den den ersten 200 Meter konnte ich mitschwimmen, da musste ich aber so viel investieren, dass mir so das Rennen eben in der ersten Rennhälfte schon davongeschwommen ist.“ Mehr Ausdauer-Training Also wird mehr in den Ausdauerbereich investiert – und ein neuer Trainer präsentiert, um wieder Oberwasser zu bekommen. In der Südstadt soll künftig unter Balasz Fehervari die perfekte Bahn Richtung Olympia eingeschlagen werden. „Ich bekomme in der Südstadt die nötige Unterstützung, um in Paris erfolgreich zu sein“, sagt Auböck, der als Ziel die Finalteilnahme nennt. „Für eine Medaille entscheidet auch die Tagesform“, sagt Auböck, der bei Olympia zudem über 200 und 800 m Kraul sowie 10 km Freiwasser antreten darf.

Wenngleich der Fokus Paris gilt, wird Auböck auch die EM in Belgrad im Juni mitnehmen. Dass er auch dort nicht mehr der einzige österreichische Weltklasseathlet ist, taugt ihm. „Da liegt der Druck nicht nur auf einer Person.“