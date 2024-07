Judoka Polleres: "Ich weiß, dass ich Olympiasiegerin werden kann"

Auch auf der Matte "zurückhaltend"

Dass Polleres – zumindest in der Öffentlichkeit – eher schüchtern ist, konnten aufmerksame Judo-Zuschauer in der Vergangenheit auch im Kampf beobachten: „Auch auf der Matte greife ich nicht immer direkt an. Ich bin eher die, die wartet und dann kontert“, sagt Polleres, die sich selbst auch im Sport als „zurückhaltend“ beschreibt. Doch daran habe sie mit Cheftrainerin Yvonne Snir-Bönisch gearbeitet.