Martin Espernberger schwamm souverän ins olympische Semifinale

Normalerweise spielt in der Arena mit dem verschließbaren Dach der Rugby-Klub Racing 92 vor bis zu 30.000 Zuschauern. Auch Konzerte werden regelmäßig gegeben. Unmittelbar nach der Eröffnung spielten die Rolling Stones dreimal hintereinander. Die Außenfassade besteht aus 600 dynamischen Flächen aus Aluminium und Glas und kann die Farben wechseln. Im Inneren hängt der größte interaktive Flachbildschirm der Welt. Für Olympia wurde die 2017 erbaute Halle komplett umgestaltet und mit einem 50-Meter-Becken versehen.

Für all das hatte Martin Espernberger kaum einen Blick. Der 20-jährige verlor gleich mit den ersten Zügen ein paar Meter, konnte sich aber auf sein starkes Finish verlassen. Nach 1:55,19 Minuten schlug er an, damit lag er nur drei Hundertstelsekunden hinter seiner Zeit von Doha, die für WM-Bronze gereicht hatte. Souverän gelang damit der Einzug in das Semifinale am Abend.