Judoka Piovesana nur knapp an Bronze vorbei

Lubjana Piovesana wurde in Paris in der Klasse bis 63 Kilogramm Fünfte. Wachid Borchashvili blieb unter den eigenen Erwartungen.

Die österreichische Judoka Lubjana Piovesana wurde bei den Olympischen Spielen in Paris Fünfte.

Die 27-Jährige verlor ihren Schlusskampf gegen die zweifache Olympiasiegerin und sechsfache Weltmeisterin Clarisse Agbégnénou am Dienstagabend vor rund 8.000 Zuschauern in der ausverkauften Champ-de-Mars-Arena und erlangte in der Klasse bis 63 Kilogramm am Ende den fünften Platz.

Obwohl sie nach dem verlorenen Viertelfinalkampf gegen die Britin Prisca Awiti Alcaraz, die wie Piovesana nicht für Großbritannien, sondern für Mexiko startet, „sehr enttäuscht“ war. „Ich hatte das Gefühl, der Kampf war in meiner Hand. Ich hatte gepunktet, aber der Schiedsrichter zog mir den Score wieder ab. Ich weiß nicht, warum.“ Damit, dass sie es an diesem Dienstag in Paris in die Hoffnungsrunde schaffen würde, hätte sie „am Anfang des Tages nicht gerechnet“, sagte sie. Alles danach sei nur noch eine „Draufgabe“, auch wenn sie zugab, auf Bronze zu schielen - galt sie doch als Mitfavoritn auf eine Medaille. In der Hoffnungsrunde traf die Wahlösterreicherin auf die Koreanerin Jisu Kim, die Piovesana gut kennt. „Zuletzt hat sie mich bei der WM in Abu Dhabi besiegt.“ Am Dienstag in Paris gelang Piovesana mit Ippon die Revanche.

"Britische Spiele" Die gebürtige Britin, die mit dem Vorarlberger Athleten Laurin Böhler zusammen ist und seit mehreren Jahren in Österreich lebt, erhielt Anfang 2023 die österreichische Staatsbürgerschaft. Mit dem britischen Verband hatte sie Meinungsverschiedenheiten, ein internationaler Start für Großbritannien im Erwachsenenalter blieb der Unter-23-Europameisterin verwehrt. Sie hatte auch mit dem Gedanken gespielt, mit dem Judo aufzuhören. Doch die Chance fand sie in Österreich. Seit gut einem Jahr kämpft die in England aufgewachsene Tochter einer Belgierin und eines Italieners in Judobewerben unter der rot-weiß-roten Flagge. In den ersten drei Kämpfen bei den Olympischen Spielen traf Piovesana neben der Kasachin Esmigul Kujulowa auf zwei - ihr sehr bekannte - Britinnen (Lucy Renshall und ihre gute Freundin Alcaraz). „Das war mental nicht einfach“, so Piovesana. „Fast wie britische Spiele.“

Große Enttäuschung bei Borchashvili Wachid Borchashvili war nicht zum Reden zumute. Er saß nur da, mit Handtuch über dem Kopf, und versuchte, seiner Enttäuschung über das Achtelfinal-Aus gegen den Georgier und späteren Silbermedaillen-Gewinner Tato Grigalashvili Herr zu werden.

In der Klasse bis 81 Kilogramm war der Bruder des Tokio-Bronzemedaillengewinners Shamil Borchashvili erfolgreich in die Spiele gestartet. In Runde eins besiegte er Mohammad Samim Faizada aus Afghanistan mit Ippon. Doch schon sein zweiter Kampf, jener gegen den dreimaligen Weltmeister Grigalashvili, war sein letzter in der mobilen Arena vor dem Eiffelturm. Gold gewann der Japaner Takanori Nagase.