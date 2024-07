Unglaublich: Das ist jetzt schon das spektakulärste Olympia-Foto

Die Olympischen Spiele in Paris sind fünf Tage alt, das Event hat aber wohl jetzt schon das beste Foto. Denn der französische Fotograf Jérôme Brouillet drückte bei den Bewerben in Tahiti genau im richtigen Moment ab, als Surf-Ass Gabriel Medina aus einer Welle geschleudert wird. Mit in die Luft gestrecktem Zeigefinger, ein Moment, der für immer festgehalten wurde.