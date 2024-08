Warum Diskuswerfer Weißhaidinger bei Olympia auf die Handpflege achtet

"Ich will den besten Wurf – vielleicht sogar meines Lebens – fabrizieren", sagt Lukas Weißhaidinger und meint es völlig ernst. Heute, Montag, tritt er im olympischen Diskuswurf in Paris in der ersten Runde an. Und es ist klar: Er will ins Finale. Und dort seinen Diskus weiter werfen als die Konkurrenz.