Wie Kletter-Star Schubert den Olymp besteigen will

Favoritenrolle

Die meisten Sportler würden die Favoritenrolle wohl unverzüglich von sich wegschieben, in die Defensive gehen und sich kleiner reden, als sie sind. Jakob Schubert hält nichts von solchen taktischen Spielchen und Zurückhaltung. Er duckt sich nicht weg, sondern er spricht das aus, was eh alle wissen: „Ich will in Paris Gold holen.“

Ohne Wenn und Aber.