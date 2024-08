Bontus, Pilz und eine Schützin: Die österreichischen Tops bei Olympia

Games Over, die Olympischen Sommerspiele in Paris sind Sonntagabend Geschichte. Das österreichische Team kehrt mit fünf Medaillen heim, in den vergangenen 60 Jahren war die Ausbeute nur 2004 in Athen und 2021 in Tokio (jeweils sieben Medaillen) besser.

Welche Athleten haben in Paris überzeugt? Eine Bilanz der KURIER-Sportredaktion.