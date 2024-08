Bronze auch für Pilz: Wie Österreich zur Kletternation wurde

Von einer Sekunde auf die andere kullerten bei allen die Tränen. Jessica Pilz hing noch oben am Seil, als sie von ihren Gefühlen übermannt wurde. Am Fuß der Steilwand lagen sich die Trainer und Teamkollege Jakob Schubert mit wässrigen Augen in den Armen. Sogar ORF-Experte Reini Scherer, der Geburtshelfer für den so erfolgreichen österreichischen Klettersport, begann mitten unter der Live-Übertragung zu schluchzen.