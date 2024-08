Marathon-Ass Mayer über den weiblichen Zyklus: "Unser Vorteil gegenüber Männern"

Wie gehen Sie bei den Bewerben mit diesem Wissen um?

Ich hab mir nach Wien, wo ich mit meiner Periode gelaufen bin und es mir richtig schlecht gegangen ist, vorgenommen, dass ich bei den kommenden Rennen komplett ausblenden werde, in welchem Teil des Zyklus ich gerade bin. Egal, ob die Periode einen Monat ausbleibt – was vorkommt –, oder wenn ich die Periode gerade habe. Oder, was noch viel schlimmer ist, wenn ich kurz davor bin. Da lagere ich Wasser ein und bin drei Kilo schwerer, der Puls geht durch die Decke. Bei Bewerben hilft mir diese mentale Strategie.

Und im Training?

Mein letzter Zyklus war z. B. war extrem lang. Etwa 48 Tage. Ich dachte mir schon, die Periode werde ausbleiben. Eine Woche lang war ich am Ende. Ich hatte keine Kraft mehr, meine Beine haben sich angefühlt wie Steine. Aber ich bin in solchen Momenten zum Glück von Leuten umgeben, die versuchen, mich da rauszuziehen. In diesem Fall war ich in der Ramsau mit meinem Trainer, und wir hatten eine richtig harte Trainingswoche geplant. Er meinte aber dann, wir gehen in dieser Woche nicht über das Limit.