4. Gold bei Olympia: Warum das Binnenland Österreich eine Segelnation ist

Der heute 58-Jährige war für olympische Sternstunden verantwortlich. 2000 und 2004 holte er an der Seite von Hans-Peter Steinacher Olympia-Gold in der Tornado-Klasse . Zudem wurde er zwei Mal Weltmeister.

Die Segler retteten in den letzten Jahren nicht nur einmal die österreichische Olympia-Bilanz. Bei den Sommerspielen 2000 in Sydney gewann Österreich drei Medaillen, zwei davon in Gold. Neben Hagara-Steinacher war damals auch der heutige ÖOC-Sportdirektor Christoph Sieber im Windsurfen erfolgreich.

Mit dem Triumph im 470er-Bewerb sorgten Lara Vadlau und Lukas Mähr nun für die neunte österreichische Segelmedaille in der Geschichte der Olympischen Spiele. Mit vier Goldmedaillen, alle gewonnen in diesem Jahrtausend, ist Segeln die erfolgreichste heimische Sommersportart bei Olympia.

Mit allen Wassern gewaschen

Lara Vadlau und Lukas Mähr und die anderen österreichischen Boote wurden vom Trainerteam perfekt auf die Verhältnisse in der Bucht vor Marseille vorbereitet. So sammelte der Verband seit fast drei Jahren zu jeder Tageszeit alle verfügbaren Daten aus Wasser und Luft.

Strömungen wurden gemessen, der Wind analysiert und darauf die Strategien abgestimmt. "Wir haben in den letzten Monaten so viel in Marseille trainiert. Uns hat nichts überraschen können", sagt Olympiasiegerin Lara Vadlau, die mit Partner Lukas Mähr jetzt ebenfalls in der Hall of Fame auftaucht.

Auch Österreichs Rekord-Olympionike ist, wie könnte es anders sein, ein Segler: Hubert Raudaschl nahm zwischen 1960 und 1996 zehn Mal an Sommerspielen teil. Der 81-Jährige fuhr zwei Silbermedaillen ein, 1968 im Finn-Dinghy, 1980 im Starboot.