Erstes Gold für Österreich: Zwei Segler beenden die Medaillen-Flaute

Am 14. Tag der Olympischen Sommerspiele in Paris gab es endlich die lang erhoffte erste Gold-Medaille für Österreich. Lara Vadlau und Lukas Mähr segelten in der 470er-Klasse auf eindrucksvolle Weise zum Sieg und holten die zweite Medaille bei diesen Spielen nach Bronze für Judoka Michaela Polleres.