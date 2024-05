Österreichs Handballer gehen in ungewohnter Favoritenrolle ins WM-Playoff

Das Spiel gegen Georgien (16 Uhr/live ORF Sport+) bietet eine ungewohnte Ausgangsposition, weil sich das Team mit herausragenden Leistungen bei der Europameisterschaft im Jänner in den Lostopf 1 für das WM-Playoff gespielt hat: „Diese Rolle müssen wir annehmen. Wir müssen so ehrlich zu uns sein, dass das zwei Spiele sind, die wir auf jeden Fall gewinnen wollen“, sagt Bilyk, der gerade erst mit Kiel ins Champions League Final 4 eingezogen ist. „Da geht man mit einem guten Gefühl in die Woche.“