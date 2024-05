Zwischen Fettnäpfchen und Pulverfass

Gehaltsrechnungen und Profi-Status

Spätestens seit der EM, als die Handballer im Jänner zum ORF-Quotenhit wurden und der bei vier von fünf Spielen zum „Man of the match“ gewählte Möstl in der ZiB2 bei Armin Wolf rhetorisch überzeugte, ist der emotionale Wiener auch außerhalb des Handball-Gemeinde zum Begriff geworden.

Wird mit ihm das Nationalteam am Donnerstag im politischen Pulverfass Tiflis und am Muttertag beim Wiener Quali-Retourspiel gegen Georgien der Favoritenrolle gerecht, darf sich Constantin Möstl auf sein WM-Debüt freuen. Davor peilt er nach dem Vorjahrstriumph mit Westwien noch mit seinen Vorarlberger Kollegen von Hard den Meistertitel an, ehe er in die deutsche Bundesliga (zu Lemgo) übersiedelt.