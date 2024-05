Von Krankl bis Klauß: Die Geheimnistuerei hat im Fußball immer Saison

Am heutigen Tag der Arbeit aber wird das Wörtherseestadion Schauplatz des bestbesuchten Klubspiels 2024 sein. Dank Grazern und Wienern. Rapid hat taktische Varianten hinter verschlossenen Türen geübt. Offensichtlich beobachtet von einem Grazer Spion, der von einem Parkhaus aus das Treiben am Rapid-Trainingsgelände im Prater gefilmt haben soll.

Geheimtrainings sind zur Jahrtausendwende so richtig modern geworden. Oft freilich auch, um vor Fans und Medien eine Ruh’ zu haben. So durften bei der WM 2002 auf Geheiß des deutschen Teamchefs Rudi Völler nicht einmal die eigens an den Südzipfel Japans nach Myazaki angereisten Reporter beim Training kiebitzen.