Rapid gegen Sturm: Was Sie über das Cup-Finale wissen müssen

Am 30. April 2023 ging in Klagenfurt das lauteste Fußballspiel in Österreichs über die Bühne. Emotionen pur darf man auch am Mittwoch (17 Uhr, ORF 1) erwarten, wenn sich im Cup-Finale erneut Titelverteidiger Sturm und Rapid einfinden. Vorhang auf für das Vorspiel:

Wie viele Fans kommen ins Wörthersee Stadion?

Die Klagenfurter Hotellerie war schon ausgebucht, bevor die beiden populärsten Teams des Landes ins Finale einzogen. Die 30.000 Eintrittskarten sind längst vergeben.