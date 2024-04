Ilzer nach 2:2 in Salzburg: "Rapid hat am Mittwoch frischere Spieler"

"Wir hatten das dritte Tor am Fuß, wenn wir mit 3:0 in die Pause gegangen wären, hätte es vielleicht anders ausgeschaut. Wir haben verabsäumt, das Spiel zuzumachen", sagte Sturms Doppel-Torschütze Alexander Prass .

Sein Kollege Samson Baidoo war am Ende ein bisschen stolz: "In der zweiten Hälfte waren wir endlich Red Bull Salzburg."

"Von einem 0:2 in der Pause zurückzukommen und noch 2:2 zu spielen sollte uns natürlich glücklich machen", sagte Mads Bidstrup , der nach einer Schulterverletzung zurück in der Salzburger Startelf stand. "Aber dass wir nicht gewonnen haben, sollte uns auch traurig machen. Insbesondere wegen der ersten Hälfte, die nicht gut genug war."

Interimscoach Onur Ciniel hat den Unterschied der beiden Hälften schnell analysiert: "In der ersten haben wir ein Tor nach 40 Sekunden bekommen, in der zweiten nicht". Dieser Wirkunstreffer sei nicht spurlos an den teils sehr jungen Spielern vorübergegangen, meinte der Deutsche.

Gorenc-Stankovic rechnet vor: "Wenn wir jetzt alle Spiele gewinnen, sind wir Meister und Cupsieger." Und Trainer Ilzer spricht in Bildern: "Wir rütteln weiter am Liga-Giganten und sind einen Schritt weitergekommen."

Ilzers Favoritenrechnung für das Cupfinale

Von Rechnereien will sich Ilzer aber "nicht verrückt machen lassen". Denn bei Sturm Graz jagt ein Endspiel das nächste. Schon am Mittwoch folgt das Cupfinale gegen den SK Rapid in Klagenfurt (17 Uhr/live ORF 1).

Dem gelte jetzt der volle Fokus der Steirer. Und der Coach rechnet nach dem 0:5 der Wiener beim LASK eine interessante Rechnung vor: Aufgrund der schlechten Position in der Meisterschaft könne und müsse Rapid den vollen Fokus auf den ÖFB-Pokal richten. So sei auch der Umfaller gegen die Linzer zu erklären. "Sie haben sich so vorbereitet, dass sie am Mittwoch super frische Spieler haben", sagt Ilzer, der die Wiener damit gleich zum Favoriten ausruft. "Wir wollen beides (Meisterschaft und Cup, Anm.). Und wenn man sich die letzen 10 Jahre anschaut, dann ist das kein Leichtes. Es hat immens viel Substanz gekostet, hier in Salzburg."

Ilzer erinnert: "Wir haben noch nichts in der Tasche. Keinen Meistertitel und keinen Cupsieg. Aber wir können am großen Liga-Giganten rütteln."