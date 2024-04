0:5-Debakel in Linz - Rapid geht vor dem Cupfinale beim LASK unter

Ausgerechnet vor dem Cupfinale ist Rapid in die erste Krise mit Trainer Robert Klauß gerutscht. Nach der Doppelpleite gegen Sturm gab es in Linz die dritte Niederlage in Folge, mit einem peinlichen 0:5 (0:3) gegen den LASK.

Damit ist die eine Chance auf eine europäische Gruppenphase dahin – der LASK ist Rapid um acht Punkte enteilt und der große Favorit auf den dritten Platz. Die Hütteldorfer sind hingegen nur noch Fünfter.

Cupfinale als letzte Chance für Rapid

Die andere Chance auf den Europacup-Jackpot wartet am Mittwoch. Allerdings würde Rapid in dieser Verfassung gegen Sturm in Klagenfurt keine Chance haben. Angeschlagene (Cvetkovic und Grgic waren nicht im Kader) sollen zurückkommen, das Selbstvertrauen ist aber sicherlich dahin.

Fünf Wechsel im Vergleich zum 1:3 gegen Sturm nahm Klauß vor, Kasanwirjo verteidigte erstmals links.