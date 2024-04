Wie der Laptop-Willi vom ÖFB zum globalen FIFA-Manager aufstieg

Auch für die Frauenfußballerinnen, die in St. Pölten eine nicht unerfolgreiche Talentschmiede erhielten, machte sich Ruttensteiner stark. So setzte er die Teilnahme von Irene Fuhrmann am Pro-Lizenz-Trainerkurs durch. „Nachdem’s mir vorgeworfen haben, dass sie nur einen Platz versitzt.“ Heute genießt Frauen-Teamchefin Fuhrmann in internationalen Fachkreisen Ansehen. So wie sich Ruttensteiner spätestens seit seinem Israel-Abenteuer (ab 2018 Sportdirektor, 2020 bis 2022 auch Teamchef) wertgeschätzt fühlen darf.