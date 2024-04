Klauß und die Rapid-Ausfälle: "Wir haben keine anderen im Moment"

Die Liste der verletzten und angeschlagenen Spieler ist bei Rapid derzeit so lange, dass Trainer Robert Klauß doch glatt auf einen Ausfall vergessen hat. Am Ende der Ausführungen des Deutschen vor dem Sonntagspiel beim LASK entschuldigt sich Klauß: „Ich will euch nicht vorenthalten, dass auch Max Hofmann mit einer Wadenblessur ausfallen wird. Da habe ich den Überblick verloren.“

„Ich habe das Gefühl, dass das Tal gegen Sturm durchschritten wurde, jetzt geht es im Kader mit den Rückkehrern wieder aufwärts. Und vielleicht können wir das Cupfinale am Mittwoch nahezu in Bestbesetzung bestreiten. Wir müssen von Tag zu Tag schauen, das ist wirklich so“, meint Klauß.

Beim LASK geht es auf und ab, und zuletzt mit dem späten 2:1 in Hartberg wieder bergauf. „Da waren wir der LASK, der wir schon einmal waren“, betont Stratege Sascha Horvath.

Interimscoach Thomas Darazs warnt: „Wir haben schon einmal geglaubt, wir sind gelöst und locker und haben dann einen ordentlichen Dämpfer bekommen.“

LASK mit erfolgreichem Systemwechsel

Sein Wechsel vom 3-4-2-1 auf eine Viererkette im 4-2-3-1 könnte dauerhaft bleiben. „Sie haben gleich mehrere Variationen probiert. Da spielen sie schon anders als im 3-4-2-1“, weiß Klauß.

Matchwinner Ziereis wird aber gesperrt fehlen, mit Zulj fehlt ein weiterer Schlüsselspieler. Darazs fordert „ein Zusammenrücken der Burschen. Es war ein guter 'mood' in der Kabine“.

Am Sonntag gibt es nicht nur das Titelduell in Salzburg (gegen Sturm) und die letzte Chance von Rapid auf Platz 3 (in Linz), sondern auch in Hartberg das direkte Duell mit Klagenfurt um das Mindestziel Platz 5.