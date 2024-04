Rapid-Trainer Klauß vor dem Cup-Finale: "Wir brauchen die Emotion"

Rapid-Trainer Robert Klauß ist deutlich schlechter gelaunt als noch vor einem Monat, als er sich sehr auf den April mit mit den vielen wichtigen Spielen freuten. "Das ist die geilste Zeit für Fußballer", sagte der 39-Jährige vor dem 3:0-Sieg in Hartberg. Es folgen in der Liga zwei Remis und drei Niederlagen. Der Tiefpunkt war das 0:5 am Sonntag beim LASK.