Rapid-Trainer Klauß: "Fahren mit einem schlechten Gefühl nach Hause"

Rapid nimmt ein Stimmungstief mit ins Cup-Finale. Durch die 0:5-Abreibung beim LASK ist Platz drei praktisch außer Reichweite, der Druck vor dem Spiel des Jahres am 1. Mai gegen Liga-Tabellenführer Sturm Graz wurde damit nicht kleiner. „Ein gutes Gefühl haben wir natürlich nicht“, gestand Rapid-Stürmer Marco Grüll nach der Demütigung in Linz. „So wie wir aufgetreten sind, war es in allen Belangen zu wenig. Wir können uns nicht nur auf ein Cupfinale verlassen.“

Dem Eindruck, Grün-Weiß befinde sich mit den Gedanken schon beim großen Showdown in Klagenfurt, konnte man sich am Sonntag nicht erwehren. Eine im Vergleich zur 1:3-Niederlage gegen Sturm Graz erneut neu formierte Elf fing sich nach einer halben Stunde binnen sieben Minuten drei Gegentreffer ein. „Wir haben viel zu einfach die Tore gekriegt und vorne keinen Zugriff gehabt“, monierte Grüll. „Der LASK hat alles spielen können, was er wollte.“