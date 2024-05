Das Märchen von Handball-Traditionsklub Westwien geht weiter

Feste soll man feiern, wie sie fallen. Nicht so bei Westwien. Dort wurde nicht gefeiert, als man Mitte der Woche den Aufstieg in die erste Handball-Liga fixieren konnte. Nicht, weil vielleicht Lust oder gar Durst fehlten, sondern weil am Tag darauf gleich sechs junge Spieler um 8 Uhr die Schulbank drückten und bei der Deutsch-Matura zu glänzen hatten. Nur eine von vielen Episoden im Handball-Märchen von Traditionsklub Westwien.