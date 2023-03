Paukenschlag im Handball: Westwien stellt den Spielbetrieb ein

Ein wahrer Paukenschlag im österreichischen Sport, zumal Westwien in der laufenden Meisterschaft auf Rang zwei liegt und sich auch für das Final Four im Cup qualifiziert hat. Ganz überraschend kommt der Rückzug bei genauerer Betrachtung jedoch nicht. „Aufgrund der aktuellen Entwicklungen (Corona-Nachwirkungen, Teuerungen, Sponsorenkündigungen, etc.) hat der Verein bereits im Juni 2021 Gespräche mit der Stadt Wien aufgenommen und mehrfach darauf hingewiesen, dass unter diesen Umständen Spitzenhandball in Wien für Westwien nicht mehr möglich sein wird“, schreibt Wilczynski in dem Brief, „eine fehlende Trainings- und Spielstätte, einhergehend mit geringen finanziellen Unterstützungen, dazu die allgemeinen Herausforderungen und das überholte „Finanzsystem“ im nationalen und internationalen Handball erleichtern nicht die Situation“.