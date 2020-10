Neue Corona-Regeln: Was gilt im Amateursport und Hobbybereich?

Nachdem die Bundesregierung die Verschärfung der Corona-Maßnahmen bekanntgegeben hat, herrschte bei Freizeitsportlern noch Unsicherheit, was nun ab Freitag, 0.00 Uhr gilt.

Im Amateurbereich soll in puncto Sportausübung vorerst Corona-"Business as usual" gelten. Die für die Sportart spezifische Teilnehmerzahl - im Fußball etwa 11 plus 11 plus Reservespieler und notwendiges Personal (Trainer, Betreuer, Schiedsrichter etc.) - ist erlaubt. "Der aktive Sport soll weiter aufrecht bleiben", betonte der zuständige Fachminister Werner Kogler (Grüne) bei der Pressekonferenz am Montag.