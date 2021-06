Neue Rennserie: "Wir wollen eine Frau in die Formel 1 bringen!"

Die ersten beiden Rennen (26. Juni und 3. Juli) finden in Österreich statt. 18 Fahrerinnen aus 12 Ländern fahren in acht Rennen um die Meisterschaft. Österreicherin ist keine am Start, wohl aber Fabienne Wohlwend. Sie lebt gleich hinter der österreichischen Grenze in Liechtenstein und zählt zu den aufstrebenden Fahrerinnen der W Series. Die letzte Saison ist coronabedingt fast zwei Jahre her, damals belegte Wohlwend Rang sechs.

Im KURIER-Interview erzählt die 23-jährige Rennfahrerin über ihre Leidenschaft.

KURIER: Warum sollten wir uns die W Series anschauen?

Fabienne Wohlwend: Wir sind im Rahmenprogramm der Formel 1, wo immer viel los ist. Auf dieser tollen Strecke wird gutes Racing geboten. Die Formel-3-Autos sind mega Fahrzeuge. Es lohnt sich, reinzuschauen!

Wann, denken Sie, werden wir wieder eine Frau in der Formel 1 sehen?