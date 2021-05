Wenn Frauen 119 Jahre lang auf ein Rad-Rennen warten müssen

SKISPRINGEN

Noch in den 1990er-Jahren ist Gian-Franco Kasper, der Generalsekretär der FIS überzeugt, dass Skispringen für Frauen schädlich sei. Schließlich zerstöre die Wucht des Aufsprungs die Gebärmutter. Im Jahr 2003 fliegt die Tirolerin Daniela Iraschko-Stolz als erste Frau an die 200-Meter-Marke – ohne körperliche Schäden zu erleiden. 2009 findet die erste WM der Damen statt, seit 2014 in Sotschi springen die Damen auch bei Olympia.

BOXEN

Frauenboxen gibt es in Wien schon in der Zwischenkriegszeit. Im Vordergrund stehen aber die Belustigung der Zuschauer und ein starker Varieté-Charakter. Erst gegen Ende des Jahrhunderts werden erste WM-Kämpfe organisiert. Olympisch ist Frauenboxen seit den Spielen in London 2012 – exakt 108 Jahre nach den ersten olympischen Boxkämpfen der Männer.