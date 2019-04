Box-Weltmeisterin Hammer: "Ein blaues Auge ist mir egal"

Und Sie werden dann im Ring wieder in Ihren berühmten „Beastmodus“ umschalten?

Wenn ich in den Ring steige, dann ist das für mich eine andere Welt. Da wird dann alles ausgeklammert. Wenn ich in den „Beastmodus“ umschalte, dann ist es mir auch egal, ob ich beispielsweise ein blaues Auge bekomme. Dann will ich einfach nur gewinnen. Der Fokus liegt nur auf dem Sieg.

Was ist denn Ihrer Meinung nach im Ring ausschlaggebend: Die Faust oder der Kopf?

Der Kopf ist sicher das entscheidende. Man muss sich mental auf den Kampf vorbereiten und darf sich nicht vorab einreden, dass man es schwer haben wird. Dann würde es auch nicht funktionieren. Der Kopf entscheidet im Endeffekt über Sieg oder Niederlage. Auch wenn es in einer Runde nicht so gut läuft, darf man sich nicht abbringen lassen und muss cool bleiben. Okay, die Runde gebe ich ab, die nächste wird besser.

Sind denn auch psychologische Spielchen entscheidend? Oder warum haben Sie bei der Pressekonferenz Ihre Gegnerin sekundenlang angestarrt.

Für mich ist das sogar sehr entscheidend. Es ist eine meiner Spezialitäten, dieses Gesicht aufzusetzen. Ich will damit meine Gegner irritieren, ich will ihnen signalisieren, dass ich nicht zum Verlieren hier bin. Psychologie ist im Ring immens wichtig. Ich vermittle Claressa Shields damit auch: Mit mir kannst du nicht spielen. Ich bin da, um zu gewinnen.