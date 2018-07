Die 13 Frauen, die die Tour de France bestritten

Nichtsdestotrotz erfreut sich das Projekt wachsender Beliebtheit. Jeden Tag ruft das Team in den sozialen Netzwerken Hobby-Radfahrerinnen und -Radfahrer auf, sich anzuschließen. "Bei jeder Etappe hatten wir dieses Jahr ein doppeltes oder dreifaches Feld", so Kalachova. "In der Bretagne hatten wir 120 Leute am Start. Wenn wir kommen, jubeln uns die Leute zu. Sie bereiten Essen für die Pausen oder bei der Ankunft vor. Sie schreiben unsere Namen auf die Anstiege, das ist ziemlich cool."

Besonders in Erinnerung bleiben Kalachova zwei Momente: Zum Einen der Anstieg zu Alpe d'Huez mit seinen gefürchteten 21 Kurven, auf dem die Frauen von den Fans gepusht wurden. "Sie schreien, also musst du Gas geben, du stehst auf und trittst hart und härter in die Pedale." Zum Anderen eine 10-jährige Engländerin, die sich auf der ersten Etappe in Noirmoutier dem Feld anschloss. "Sie fährt viel Rad und hat Freude daran - deshalb hoffe ich, dass es eines Tages eine Frauen-Tour geben wird und sie mit dabei ist."