Die Frau, die für James Bond lenkt

Erst eine Lüge brachte die Karriere von Jessica Hawkins so richtig ins Rollen. Die Britin benötigte Geld, um ihre Leidenschaft, den Motorsport, weiter finanzieren zu können. Dabei stieß sie auf eine Anzeige. Gesucht wurden Stuntfahrer für die Fast & Furious-Liveshows, eine Art Holiday on Ice für Benzinbrüder und -schwestern.

Beim Vorstellungsgespräch wurde Hawkins gefragt, ob sie denn die Techniken beherrsche: Driften, Donuts, das Auto im Eiltempo über Rampen steuern. „Ich sagte: ‚Ja, klar!‘ Es war meine einzige Chance“, erinnert sich die mittlerweile 25-Jährige im Telefongespräch mit dem KURIER.

Nichts von all dem hatte sie je wirklich gemacht. Einen Tag vor der zweiten Castingrunde, in der die Fahrzeugbeherrschung auf einem Parcours vorzuführen war, absolvierte Hawkins einen einstündigen Schnellkurs in Sachen Autostunts. Mit Erfolg. Sie bekam den Job – und die Chance auf eine zweite Karriere.