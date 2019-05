Die erste Frauen-Rennserie spaltet die Motorsport-Gemeinde

Wo und womit wird gefahren?

In der Premierensaison werden jeweils samstags sechs Rennen im Rahmen des Deutschen Tourenwagen Masters gefahren. Nach Hockenheim folgen Stationen in Zolder (BEL), Misano (ITA), am Norisring (GER), in Assen ( NED) und Brands Hatch (GBR). Zu sehen sind die Rennen im Live-Stream auf Twitter und Facebook. Der einheitliche Rennwagen leistet 270 PS und entspricht jenen Boliden, die in der Formel 3 zum Einsatz kommen.