Verstappen gegen Hamilton: Finaler Krimi um historischen WM-Titel

Die besseren Karten, wenn die Lichter der Startampel am Sonntag ein 22. und letztes Mal in dieser Saison erlöschen, hat nach dem Qualifying vom Samstag der Niederländer. Der Red-Bull-Pilot deklassierte die Konkurrenz und holte die Poleposition. „Das ist fantastisch, aber das Wichtigste ist jetzt das Rennen. Ich gehe ganz entspannt an die Arbeit“, sagte Verstappen, der allerdings nach einem Bremsplatten mit den weichsten Reifen losfahren muss, die keine lange Lebensdauer haben. Hamilton kam mit einem Rückstand von 0,371 Sekunden auf Rang zwei. „Max war außerhalb meiner Reichweite“, sagte der siebenfache Weltmeister. „Wir sind mit den etwas härteren Reifen aber in einer guten Position.“