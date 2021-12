Von Lauda bis Hamilton: Die größten WM-Krimis der Formel-1-Geschichte

Am Parkplatz des Caesars-Palace-Hotels in Las Vegas geht Carlos Reutemann mit nur einem Punkt Vorsprung auf Nelson Piquet ins Rennen. In der Hitze von Nevada wird die Belastung für die Piloten unerträglich. Piquet gibt später bekannt, dass er sich während der Fahrt in seinen Helm übergeben hat: „Als ich sah, dass noch 33 Runden zu fahren sind, wäre ich fast gestorben. Mein Kopf fiel in den Kurven aus dem Wagen.“ Reutemann bleibt punktelos, während der Brasilianer mit Rang fünf zwei Punkte rettet, den Titel gewinnt und nach dem Aussteigen aus dem Auto kollabiert.