Warum Verstappen nach dem Formel-1-Spektakel vom Podium flüchtete

Im ersten Moment war Max Verstappen nicht sehr gesprächig. Enttäuscht war der Niederländer über Rang zwei bei der Renn-Premiere in Saudi-Arabien. Nach dem Sieg von Lewis Hamilton geht er punktegleich in das letzte Rennen am 12. Dezember in Abu Dhabi. Sollte der Brite auch dort gewinnen, würde dem Red-Bull-Piloten der WM-Titel im letzten Moment doch noch entgleiten.