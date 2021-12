Chaos beim Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien: Der zweite Abbruch

Diszipliniert und umsichtig starteten die 20 besten Fahrer der Welt in das von Leitplanken begrenzte Rennen in Saudi-Arabien. Hamilton blieb vor Bottas und Verstappen. Doch in der zehnten Runde krachte es erstmals.

Mick Schumacher schlitterte in die Barrieren, das Safety kam raus, beide Mercedes-Piloten kamen zum Reifenwechsel an die Box. Red Bull hingegen riskierte und blieb mit Verstappen draußen. Vier Runden hinter dem Safety-Car später entpuppte sich das als die richtige Entscheidung. Die rote Flagge wurde geschwenkt, das Rennen abgebrochen, Hamilton funkte fragend: „Darf er jetzt die Reifen wechseln?“. Er, Verstappen, durfte und vom ersten Startplatz wieder das Rennen aufnehmen.