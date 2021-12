Hamilton vor Premiere in Saudi-Arabien: "Wird nicht die Welt verändern"

So wird der 36-Jährige auch in Saudi-Arabien seinen neuen Helm in Regenbogen-Lackierung tragen. Er möchte damit die LGBTQIA+-Community auf der arabischen Halbinsel unterstützen. Hamilton weiß aber auch: „Nur weil ich den Helm wechsle, wird das nicht die Welt verändern.“ Er hoffe aber, zumindest das Bewusstsein schärfen zu können.

Die Veranstalter versuchen zu beschwichtigen. Prinz Chalid bin Sultan al-Faisal, der Präsident des Motorsportverbands, hatte schon im Sommer erklärt: „Menschenrechte sind für uns sehr wichtig, nicht nur in Bezug auf die Formel 1, sondern auch in Bezug auf unser Königreich und die Menschen, die hier leben.“