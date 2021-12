Vor Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien: Williams-Teamchef hat Corona

Williams-Teamchef Jost Capito verpasst das vorletzte Formel-1-Rennen der Saison in Saudi-Arabien. Wie der Rennstall und die Motorsport-Königsklasse am Donnerstag mitteilten, wurde der 63-jährige Deutsche schon vor der Abreise zum Grand Prix in Dschidda positiv auf Covid-19 getestet.

"Jost folgt nun den Richtlinien der britischen Gesundheitsbehörde. Es gibt keine weiteren Auswirkungen auf das Personal von Williams Racing, und das Team wird wie geplant an der Rennstrecke weiterarbeiten", teilten die Formel 1 und Williams weiter mit.