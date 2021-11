Die Formel 1 trauert um Legende Frank Williams

"Sir Frank war eine Legende und eine Ikone in unserem Sport. Sein Tod markiert das Ende einer Ära in unserem Team und in der Formel 1", verkündete das Williams-Team in einer Aussendung. Weiter heißt es darin: "Er war ein Pionier, unsere Gedanken in dieser schwierigen Zeit sind bei seiner Familie. Williams hat sein Team zu 16 Weltmeistertiteln geführt.

Seine Tochter Claire, stellvertretende Teamchefin, vertrat ihn bereits seit langem an den Grand-Prix-Wochenenden. Nach dem Großen Preis von Italien in Monza 2020 zog sich die Familie aus dem an einen US-Investor verkauften Rennstall zurück. Eine Ära ging damit zu Ende. Seit einem Autounfall 1986 auf der Rückreise von Testfahrten im französischen Le Castellet saß Frank Williams im Rollstuhl. Er musste seitdem immer betreut werden.