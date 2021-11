Verstappen oder Hamilton: Fünf Punkte, auf die es im WM-Finale ankommt

Acht Punkte sind es nur noch, die Mercedes-Star Lewis Hamilton vom WM-Führenden Max Verstappen (Red Bull) trennen. Zwei Rennen sind heuer noch zu fahren, weshalb die Formel-1-Gemeinde auf eine der spannendsten Saisonentscheidungen seit vielen Jahren zusteuert.

Zwar könnte Verstappen schon im vorletzten Rennen in Saudi-Arabien (5. Dezember) seinen Premierentitel feiern, doch danach sieht es nach der jüngsten Demonstrationsfahrt von Hamilton in Katar am vergangenen Sonntag nicht aus.

Worauf wird es ankommen in den ausstehenden beiden Rennen? Wer hat die besseren Karten?