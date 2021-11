Formel-1-Analyse: Der beste Lewis Hamilton der Geschichte

Während die beiden Protagonisten auf der Strecke im heißen Duell kühlen Kopf bewahrten, liegen die Nerven an den Kommandoständen blank. Toto Wolff empfand es als „Sauerei“, dass Verstappen für sein hartes Manöver gegen Hamilton nicht mit einer Fünf-Sekunden-Strafe bedacht wurde. Das hätte nämlich bedeutet, dass der Niederländer nur Dritter hinter Bottas geworden wäre. Zudem werde man in Zukunft jedes Klebeteil am Auto der Konkurrenz infrage stellen: „Die Diplomatie hat geendet.“

Red-Bull-Teamchef Christian Horner wiederum stichelte: „Wir lieben den Wettbewerb, und je mehr sich Toto aufregt, desto mehr Spaß macht es.“

Als Fan darf man sich freuen: Die Fahrer biegen in der Weltmeisterschaft in die Zielgerade ein. Verstappen liegt vorne, doch Hamilton ist im Windschatten und hat den DRS-Flügel offen. Schon lange nicht mehr war ein WM-Finale so spannend wie jenes im Jahr 2021.