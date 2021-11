Von Startplatz 10 zum Sieg: Hamilton triumphiert in Brasilien

In der WM-Wertung verkürzte der siebenfache Weltmeister mit seinem 101. Sieg den Rückstand auf den Niederländer auf 14 Punkte, drei Rennen sind in dieser Saison noch zu fahren. Für Hamilton schwingt bei dem Triumph auch eine große Portion Genugtuung mit. Das Sprintrennen am Samstag hatte der Starpilot vom letzten Startplatz in Angriff nehmen müssen, nachdem der Heckflügel am Mercedes für illegal befunden wurde. In der Startaufstellung am Sonntag ging es dann noch einmal um fünf Startplätze zurück, da ein Motorenteil getauscht werden musste.