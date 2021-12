Nach Chaos-Rennen von Jeddah: "Hamilton überlebt Schlägerei mit Verstappen"

Ein wenig schreierisch und stark an Aussage sind die Reaktionen der internationalen Medien am Montag zum atemberaubenden GP von Saudi-Arabien in Jeddah. Die englische The Times schrieb: „Hamilton putzt verrückten Verstappen nach chaotischem Sieg herunter. Erstmals seit 1974 werden die beiden Titelfavoriten zum letzten Rennen der Saison, in Abu Dhabi am Sonntag, mit derselben Punktzahl antreten.“