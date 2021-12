Formel-1-Kommentar: Rennfahrer über den Limits

Der Titelkampf ist gnadenlos, die Stimmung ist überhitzt in der Wüste. Es wird gestritten, geschimpft und gecrasht. Punktegleich gehen Max Verstappen und Lewis Hamilton in das letzte Rennen der Saison. In Jeddah fuhren sich die beiden Kontrahenten mehrmals in die Autos, danach ignorierten sie einander bei der Siegerehrung.